Pensioni: Appendino (M5s), da governo ricetta sbagliata, penalizza donne (2)

- "E proprio a questo proposito - riprende - è imbarazzante che dal dibattito sulle pensioni sia completamente sparita la proposta, lanciata dal Movimento 5 Stelle in campagna elettorale, di istituire un fondo per finanziare la pensione di garanzia per i giovani, che a causa del precariato e dei bassi salari rischiano di avere in futuro assegni al di sotto della soglia di povertà. Bisogna intervenire subito, lavorando sin da ora per costruire le fondamenta di questo passaggio decisivo per il futuro delle nuove generazioni", conclude Appendino. (Rin)