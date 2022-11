Farnesina: giovani universitari potranno partecipare a Conferenza ambasciatori Italia nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre 2022 si svolgerà alla Farnesina la XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia nel mondo, il tradizionale appuntamento di confronto e riflessione sull’azione internazionale del nostro Paese che riunisce a Roma gli oltre 100 capi delle missioni diplomatiche dell’Italia nel mondo. Come riferito dalla Farnesina in un comunicato, quest’anno, per la prima volta, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci) intende coinvolgere giovani universitari interessati a scoprire il mondo della diplomazia e a dare un loro originale contributo. Sei studenti meritevoli verranno invitati a partecipare in presenza alla sessione di apertura della conferenza del 21 dicembre e verranno coinvolti in alcune attività a latere. La selezione avverrà tramite un concorso. È possibile partecipare inviando – entro e non oltre il prossimo 5 dicembre – un elaborato originale dal titolo “Come la diplomazia contribuisce al benessere e alla sicurezza del Paese?”. I vincitori verranno invitati dal Maeci entro il 12 dicembre. (Com)