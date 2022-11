Fvg: assessore Istruzione, studio delle lingue è base per regionalizzazione scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’insegnamento delle lingue straniere, in particolare di quelle che segnano una vicinanza storica e geografica con il Friuli Venezia Giulia, è fondamentale nel percorso di regionalizzazione del sistema scolastico avviato dalla Regione. Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen, in occasione della presentazione del bando riservato a studenti delle scuole secondarie di secondo grado per corsi di tedesco e inglese all'estero (Germania e Malta). Un’iniziativa portata avanti dalla Fondazione Pittini in collaborazione con l'Ardis e il supporto dell'Ufficio scolastico regionale e rivolta agli studenti con minori opportunità economiche. “La nostra Regione è l'unica che ha un patrimonio culturale composto da tre lingue minoritarie: sloveno, friulano e tedesco", ha sottolineato Rosolen. "Le prime due sono tutelate da apposite leggi statali e regionali, mentre il tedesco, la cui incidenza ricade anche negli ambiti turistico e commerciale, stava rischiando di essere ingiustamente marginalizzato", ha aggiunto. (Frt)