Congo-Kinshasa: Unhcr chiede il divieto dei rimpatri forzati dei richiedenti asilo nell'est del Paese

- L'Alto commissariato delle Nazioni unite per rifugiati (Unhcr) ha emanato oggi un parere aggiornato sui rimpatri per la Repubblica democratica del Congo (Rdc) ribadendo la sua richiesta per uno stop ai rimpatri forzati, compresi quelli dei richiedenti asilo la cui richiesta è stata rigettata, nelle province orientali di Kivu Nord, Kivu Sud e Ituri. L'Unhcr, riferisce l'agenzia Onu in una nota, invita inoltre gli Stati a garantire ai rifugiati l'accesso al proprio territorio e a trattarli in conformità con la Convenzione dell'Organizzazione dell'Unione africana (Oua) del 1969 che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa e con la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati. L'Unhcr esprime la sua preoccupazione per un aumento degli attacchi contro i civili, compresi quelli residenti nei campi nell'est del Paese. In uno di questi attacchi al campo di Plaine Savo nella provincia di Ituri, nel febbraio 2022, un gruppo armato non statale ha ucciso almeno 62 persone e ferito più di 40. Da febbraio in poi, attacchi come questo hanno provocato più di mila morti fra le persone che risiedono nei campi o che cercano di ritornare nelle loro case. Dall'inizio del 2022 l'Unhcr ha registrato più di 50 mila violazioni dei diritti delle popolazioni civili, compresi i rifugiati e gli sfollati interni. (segue) (Com)