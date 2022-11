Congo-Kinshasa: Unhcr chiede il divieto dei rimpatri forzati dei richiedenti asilo nell'est del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'escalation dei conflitti armati aggrava ulteriormente la situazione. Dal 20 ottobre, i combattimenti tra il gruppo ribelle M23 e l'esercito congolese hanno costretto 188 mila persone a fuggire. Ancora prima di quest'ultimo picco si stimava che 5,6 milioni di congolesi fossero sfollati all'interno del Paese. Un altro milione ha trovato rifugio in 22 paesi africani, il che fa di questa una delle più grandi crisi umanitarie al mondo. La stragrande maggioranza, 4,9 milioni, sono sfollati internamente a causa del conflitto che interessa Kivu Nord, Kivu Sud e Ituri, mentre quasi 700 mila persone si sono allontanate dalle loro case a causa dei fenomeni climatici estremi. Gli Stati hanno la responsabilità morale e legale di permettere a chi fugge dai conflitti di cercare sicurezza, di vedersi concedere l'asilo in linea con la Convenzione Oau del 1969 e, laddove applicabile, sotto la convenzione sui rifugiati del 1951; e di non rimpatriare forzatamente i rifugiati. Il parere dell'Unhcr contro i rimpatri forzati nelle province congolesi di Kivu Nord, Kivu Sud e Ituri rimane in vigore finché le condizioni non miglioreranno tanto da permettere un ritorno in sicurezza e dignità. (Com)