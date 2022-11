Guatemala: Usa sanzionano tre aziende, un russo e una bielorussa per attività di corruzione nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di tre aziende e due individui (un cittadino russo, Dmitrij Kudryakov, e una cittadina bielorussa, Iryna Litviniuk) per aver condotto attività di corruzione tese a sfruttare le risorse naturali e i proventi del comparto minerario in Guatemala. Lo riferisce una nota. “Gli Stati Uniti continueranno a sostenere i cittadini guatemaltechi, aiutandoli a proteggere il Paese da chi vuole sfruttarne le risorse naturali: utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per mettere chiunque sia corrotto di fronte alle proprie responsabilità”, ha commentato il sottosegretario al Tesoro con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson. Le tre entità sanzionate sono Compania Guatemalteca de Niquel (Cgn), Compania Procesadora de Niquel (ProNico) e Mayaniquel: si tratta di aziende sussidiarie di Solway Investment Group, società russa attiva nel settore minerario del Paese dal 2011. Dmitrij Kudryakov è il capo delle attività minerarie del gruppo. (Was)