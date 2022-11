Cile-Cina: riunione Boric-Xi Jinping al vertice Apec, presidente cileno invitato a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha incontrato l’omologo cinese Xi Jinping a margine del Foro di cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) in corso a Bangkok, in Thailandia. “Ho incontrato il presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, con il quale abbiamo parlato dell'importanza di mantenere e rafforzare le nostre relazioni diplomatiche per generare più investimenti e un lavoro collaborativo incentrato sullo scambio commerciale e culturale”, ha dichiarato Boric in un tweet. Si tratta del primo incontro tra il presidente cileno, entrato in carica nel marzo di quest’anno, e l’omologo cinese. (segue) (Abu)