Cile-Cina: riunione Boric-Xi Jinping al vertice Apec, presidente cileno invitato a Pechino (2)

- Xi, ha dichiarato parlando alla stampa la ministra degli Esteri cilena Antonia Urrejola, ha inviato Boric a recarsi in visita ufficiale in Cina il prossimo anno. La Cina è il principale partner commerciale del Cile. Nel 2019, il volume degli scambi bilaterali ha raggiunto i 41 miliardi di dollari, 5,8 volte in più rispetto a prima della firma dell'accordo di libero scambio, siglato nel 2005. Il rame, di cui il Cile è il maggior produttore mondiale, è il principale prodotto cileno esportato in Cina, mentre il Paese sudamericano importa dal colosso asiatico soprattutto cellulari, tecnologia e automobili. (Abu)