Brasile: Difesa, con governo Lula ministero tornerà a un civile

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Nel governo che si insedierà il prossimo 1 gennaio, il presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, affiderà la guida del ministero della Difesa a un civile. Lo ha detto Aloizio Mercadante, coordinatore della squadra che lavora alla transizione dei poteri con il governo uscente del presidente, Jair Bolsonaro. "Il presidente (Lula) lo ha già detto pubblicamente. Il ministro della Difesa sarà un civile. È stato così nei suoi governi precedenti, e sarà così", nel nuovo mandato, ha detto Mercadante, in un'intervista collettiva. La decisione, ampiamente annunciata da Lula in campagna elettorale, toglierà per la prima volta in quattro anni la guida della Difesa a un militare. Una tradizione avviata dall'ex presidente Michel Temer, che a febbraio 2018 affidava il ministero al generale riservista Joaquim Silva e Luna. (segue) (Brb)