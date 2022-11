Brasile: Difesa, con governo Lula ministero tornerà a un civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta veniva ripetuta nei quattro anni della presidenza del capitano in pensione, Bolsonaro. A gennaio 2019 con l'ingresso al palazzo presidenziale di Planalto, l'attuale capo dello Stato nominava ministro il generale dell'esercito Fernando Azevedo e Silva. A marzo del 2021, con il passaggio di Azevedo e Silva alla guida della Itaipù (l'impresa che gestisce l'omonima centrale idroelettrica al confine con Paraguay) l'incarico passava Walter Souza Braga Netto, altro generale in riserva. A marzo Braga netto presentava le dimissioni per candidarsi a vice di Bolsonaro, nella corsa - poi persa - contro Lula. Dal 1 aprile del 2022 il ministero è retto da Paulo Sergio Nogueira de Oliveira, comandante dell'esercito fino a marzo. Nel governo uscente, peraltro, la presenza militare è rafforzata anche dal vicepresidente, Hamilton Mourao, altro generale in pensione. (segue) (Brb)