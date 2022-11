Italia-Usa: lo chef Bobo Cerea chiude la Settimana della cucina italiana a Washington in ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Cerea, chef insieme al fratello Enrico del ristorante "Da Vittorio", tre stelle Michelin, fondato dal padre Vittorio vicino Bergamo nel 1966, è stato il protagonista delle due serate conclusive della Settimana della cucina italiana a Washington. Lo riferisce una nota della rappresentanza diplomatica italiana nella capitale Usa. Alla cena di gala offerta mercoledì sera dall'ambasciatrice Mariangela Zappia a Villa Firenze, a selezionati ospiti dell'amministrazione, del Congresso e della comunità di affari Usa, è seguito giovedì sera l'evento di beneficenza "Food heroes and a legendary Da Vittorio experience", ospitato dall'ambasciata d'Italia nella capitale Usa. La serata, organizzata dalla società Imark, ha permesso di raccogliere, grazie anche al coinvolgimento del Women's Leadership Group, fondi a sostegno della sezione di Washington di "Boys and Girls Clubs", organizzazione impegnata nel sostegno a minori in difficoltà. (segue) (Was)