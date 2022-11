Italia-Usa: lo chef Bobo Cerea chiude la Settimana della cucina italiana a Washington in ambasciata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In apertura dell'evento di giovedì, l'Ambasciatrice Zappia ha valorizzato lo chef e il ristorante "Da Vittorio" come esempio paradigmatico di eccellenza italiana imperniata sulla famiglia, custode di tradizioni antiche e allo stesso tempo innovativa e attenta a un uso responsabile delle risorse e a un rapporto armonioso con il territorio. Con l'occasione, gli ospiti hanno potuto visitare la mostra di Slow Food inaugurata martedì scorso in ambasciata sugli "Eroi del cibo". La Settimana della cucina a Washington, dedicata a "convivialità', sostenibilità e innovazione", ha preso il via lunedì 14 novembre con un seminario in ambasciata su innovazione e tecnologia per la produzione alimentare sostenibile, con i direttori dei consorzi Prosciutto di Parma e Mozzarella di Bufala Campana e con due rappresentanti, rispettivamente del Us Dairy Export Council e del North American Meat Institute. La rassegna è proseguita martedì con l'inaugurazione della mostra "Food Heroes" di Slow Food, un workshop in ambasciata per studenti di italiano sull'evoluzione della cucina italo-americana e una cena dedicata alla pinsa romana organizzata dall'Accademia italiana della cucina presso il ristorante italiano "Via Roma". Mercoledì 16 novembre la rinomata chef Rita Monastero ha tenuto una “baking masterclass” organizzata dall'Istituto italiano di cultura a Washington presso la scuola di cucina "Cookology". (Was)