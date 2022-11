Salute: convegno a Torino, giocare a tennis riduce malattie cardiovascolari e aumenta aspettativa di vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giocare a tennis allunga la vita. È quanto emerge da due diversi studi, del Copenaghen City Heart Study e del Sidney Medical School Study, che negli anni hanno analizzato il rapporto tra qualità della vita e pratica sportiva. In particolare, dallo studio danese, che in 25 anni ha studiato il comportamento di oltre 20 mila persone, uomini e donne di età compresa fra i 20 e i 90 anni - si evidenzia in un comunicato - è emerso che l’attività fisica e le relazioni sociali implicite nella pratica del tennis sono le migliori per vivere sano a lungo: chi gioca a tennis ha un’aspettativa di vita di 9,7 anni in più rispetto a chi è sedentario. Lo scopo dello studio era di descrivere i maggiori fattori di rischio cardiovascolare e, di conseguenza, individuare i principali elementi di prevenzione da malattie coronariche e ictus. Inoltre, giocare a tennis, secondo lo studio dei medici australiani, ha effetti benefici superiori anche al calcio, al nuoto e all’andare in bicicletta. Di questo si è parlato questa mattina in un convegno a Casa Tennis organizzato da Fit, Federazione Italiana Tennis, Tennis & Friends -Salute e Sport, Nitto Atp Finals in collaborazione con Asl Città di Torino, Azienda Sanitaria Zero della Regione Piemonte e Comune di Torino. All’incontro sono intervenuti tra gli altri: Angelo Binaghi, Presidente Federazione Italiana Tennis, Giorgio Meneschincheri, Presidente e Fondatore Tennis and Friends - Salute e Sport - Medico specialista in medicina preventiva - Docente Università Cattolica del S. Cuore - Commissione Medica Fit, Emilio Sodano - Medico Federale Federazione Italiana Tennis , Nicola Pietrangeli, Ambasciatore del tennis italiano nel mondo, Giovanni Di Giacomo - Responsabile medico atleti Nitto ATP Finals - Capo Dipartimento ortopedia traumatologia - Concordia Hospital - Roma, Carlo Picco - Direttore Generale ASL Città di Torino - Commissario Azienda Zero Regione Piemonte, Angelo Bertelli - Direttore Istituto Medicina dello Sport di Torino, Monica Agnesone - Responsabile SS.S. Psicologia Aziendale, ASL Città di Torino, Luigi Carraro Presidente Federazione Internazionale Padel. (segue) (Com)