Salute: convegno a Torino, giocare a tennis riduce malattie cardiovascolari e aumenta aspettativa di vita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nella società in cui viviamo quando esplode un fenomeno, come in questi anni sono stati il tennis e il padel, si creano una serie di barriere da abbattere per consacrarne i risultati - ha osservato il presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi - barriere come abitudini di vita, fisiche, come la disponibilità di campi, e poi resistenze che derivano da false credenze, per esempio il fatto che il tennis sia uno sport asimmetrico e che faccia male. È un grande aiuto poter abbattere con dati scientifici queste false credenze e affermare quanto lo sport, e il tennis in particolare, abbiano riflessi straordinari da un punto di vista sanitario sulla persona. Anche durante la pandemia il tennis è stato consacrato come lo sport più sicuro da praticare in momenti molto difficili”. “Come medico e fondatore di Tennis & Friends - prosegue Giorgio Meneschicheri - da anni perseguo l’obiettivo di promuovere la salute attraverso la prevenzione, la promozione dello sport e dei corretti stili di vita. In collaborazione con la Fit da 11 anni portiamo avanti un progetto sociale importante sul territorio nazionale e da due anni quali Official Charity delle Nitto ATP Finals. Gli studi scientifici internazionali illustrati oggi, hanno portato alla luce risultati molto importanti mettendo a confronto la popolazione sportiva con quella sedentaria paragonando nello specifico le diverse discipline sportiva. I dati emersi evidenziano come la pratica dello sport sia un fattore di prevenzione determinante sullo stato di salute e fra queste il tennis è quella di maggiore longevità. Infatti, risulta che il Tennis porti a un allungamento di vita di circa 9,7 anni in più rispetto a un sedentario, quasi 5 anni in più rispetto ad altre pratiche sportive, il badminton +6.2, calcio +6.7, ciclismo +3.7, nuoto +3.4, jogging +3.2". (segue) (Com)