Salute: convegno a Torino, giocare a tennis riduce malattie cardiovascolari e aumenta aspettativa di vita (3)

- “La forte socialità e la possibilità di praticare questo sport fino a tarda età – conclude Meneschincheri - hanno ricadute positive sia a livello fisico sia psicologico tali da essere un fattore determinante di longevità.” A conferma Nicola Pietrangeli, ex campione e praticante del Tennis anche dopo aver lasciato l’agonismo interviene “la pratica del tennis a tutte le età nella giusta misura è fondamentale per la salute così come per la prevenzione” Carlo Picco, direttore generale Asl Città di Torino e Commissario di azienda sanitaria zero della Regione Piemonte, ha illustrato il ruolo strategico dell’azienda nella gestione dei grandi eventi spiegando che “la pianificazione per lo svolgimento delle manifestazioni deve essere integrata con il sistema dell’emergenza sanitaria territoriale, perché l’organizzazione dei soccorsi, in caso di manifestazioni pubbliche, necessita di una risposta organizzata, idonea e precisa, da rendersi mediante un coordinamento centrale ed una sufficiente collocazione sul posto di personale addestrato, di mezzi e con la presenza di sistemi di comunicazione efficaci. Siamo fortemente impegnati a promuovere l’attività sportiva, abbiamo una struttura di Medicina dello sport e dell’Esercizio Fisico, collaboriamo con l’Istituto di Medicina dello Sport, facciamo prevenzione diretta e riteniamo che con lo strumento di Azienda Zero possiamo fare qualcosa di più, coinvolgendo il mondo dei privati, delle associazioni sportive e delle palestre per poter fare con la Regione delle convenzioni per avere un elemento di prevenzione che sia controllato dal punto di vista sanitario, sia prescritto da un medico e sia erogato ad un prezzo accessibile”. (Com)