Piemonte: Stecco (presidente IV Commissione), sensibilizziamo su Papilloma virus e vaccino

- In occasione della settimana mondiale sulla lotta per l’eliminazione dei cancri legati al Papilloma virus, anche noi abbiamo voluto sensibilizzare e informare sul Papilloma e il vaccino attraverso questo convegno che unisce associazioni e esperti sul tema. Lo ha affermato il presidente della IV Commissione in Consiglio regionale del Piemonte Alessandro Stecco a margine del convegno organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte sul Papilloma virus. "Se noi attuiamo delle campagne vaccinali efficaci, possiamo dare fiducia alle persone nel fare questa iniezione: un semplice atto che risolve un sacco di problemi oncologici", ha concluso Stecco. (Rpi)