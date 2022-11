Medio Oriente: Unicef, quasi 580 bambini uccisi per violenze in area Mena da inizio anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Violenze, conflitti e disordini hanno tolto la vita a quasi 580 bambini - una media di oltre dieci bambini ogni settimana - nella regione del Medio Oriente e Nord Africa dall’inizio del 2022. Lo riferisce il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (Unicef) in un comunicato. Il 20 novembre è la Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza, la celebrazione annuale dell'adozione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Crc), che definisce una serie di norme universali che tutti i Paesi devono rispettare, tra cui il principio di non discriminazione, il superiore interesse dei bambini come considerazione primaria in tutte le azioni che li riguardano, il diritto dei bambini di esprimere liberamente le proprie opinioni e, soprattutto, il diritto intrinseco dei bambini alla vita. (segue) (Com)