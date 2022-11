Medio Oriente: Unicef, quasi 580 bambini uccisi per violenze in area Mena da inizio anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre questa data si avvicina, i bambini della regione del Medio Oriente e del Nord Africa stanno affrontando l'ennesimo aumento della violenza. Dall'inizio di quest'anno, quasi 580 bambini sono stati uccisi in conflitti o violenze in diversi Paesi della regione - una media di oltre dieci bambini ogni settimana. Molti altri sono rimasti feriti. È una realtà inaccettabile. I bambini della regione continuano a subire l'impatto devastante di conflitti prolungati, violenze comunitarie, ordigni esplosivi e residuati bellici, nonché disordini politici e sociali che interessano diversi Paesi, tra cui Iran, Iraq, Libia, Sudan, Siria, Yemen e il conflitto israelo-palestinese. (segue) (Com)