Medio Oriente: Unicef, quasi 580 bambini uccisi per violenze in area Mena da inizio anno (3)

- Proprio questa settimana, due bambine sono state trovate brutalmente uccise nel campo di Al Hol, nel nord della Siria - solo l'ultimo atto di orribile violenza nel campo. In Yemen, benché una tregua sostenuta dalle Nazioni Unite abbia portato a una significativa riduzione dell'intensità del conflitto e del numero di vittime, questa tregua è scaduta a ottobre e i bambini continuano a subire attacchi. In Sudan, il conflitto negli Stati del Nilo Azzurro e del Kordofan occidentale ha reso ancora una volta i bambini vulnerabili ed esposti alla violenza. (segue) (Com)