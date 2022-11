Medio Oriente: Unicef, quasi 580 bambini uccisi per violenze in area Mena da inizio anno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Iran, l'Unicef rimane profondamente preoccupato per le notizie di bambini uccisi, feriti e detenuti. Nonostante la mancanza di dati ufficiali, secondo le notizie, dalla fine di settembre un numero stimato di 50 bambini ha perso la vita durante i disordini pubblici in Iran. L'ultima di queste orribili perdite è stata quella di Kiyan, dieci anni, ucciso a colpi di pistola mentre era in auto con la sua famiglia. Tutto ciò è terrificante e deve finire, sottolinea Unicef nel comunicato. (segue) (Com)