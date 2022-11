Medio Oriente: Unicef, quasi 580 bambini uccisi per violenze in area Mena da inizio anno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio della settimana, una ragazza palestinese di 14 anni è stata uccisa vicino a Ramallah, portando a 49 il numero di bambini uccisi nello Stato della Palestina dall'inizio dell'anno. In Libia, nelle violenze di inizio anno a Tripoli sono stati uccisi almeno tre bambini. Nel frattempo, in Iraq, gli ordigni esplosivi dei precedenti conflitti continuano a mettere a rischio la vita dei bambini, uccidendone e ferendone 65 quest'anno. (segue) (Com)