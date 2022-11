Medio Oriente: Unicef, quasi 580 bambini uccisi per violenze in area Mena da inizio anno (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef è allarmato dal fatto che i bambini continuino a pagare un prezzo pesante per la violenza e i conflitti. Gli Stati firmatari della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza hanno l'obbligo di proteggere i bambini in situazioni di conflitto e violenza e di garantire il loro diritto alla vita e alla libertà di espressione. Il diritto dei bambini a essere protetti dalla violenza deve essere sostenuto in ogni momento e da tutte le parti in conflitto. La violenza non è mai una soluzione e la violenza contro i bambini non è mai difendibile, conclude Unicef. (Com)