Ferrara: Sgarbi, al lavoro su autonomia museale (2)

- La partita dell'autonomia è quindi volta a recuperare la "centralità di Ferrara", riconosciuta anche dall'Unesco come città del Rinascimento. "Il 18 febbraio 2023 partirà quindi la nostra proposta importante per il mondo con una mostra a palazzo dei Diamanti che non ha eguali tra quelle fatte dai tempi di Franco Farina e in tempi più recenti: una mostra in quattro tempi sul Rinascimento a Ferrara, perfino più potente di quella del 1933, da cui parte (e allestita in occasione del quarto centenario della morte di Ariosto), con opere - tra gli altri - dalla National Gallery di Washington, dal Philadelphia Museum of Art, dal Louvre, dalla National Gallery di Londra, dai Musei Vaticani, dagli Uffizi, dal Thyssen-Bornemisza National Museum di Madrid, dalla Gemaldegalerie di Berlino. (Rin)