Imprese: sindacati su Wartsila, ancora distanze tra le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto ieri al ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza della regione Friuli-Venezia Giulia, un incontro sulla "vertenza" Wartsila che non ha registrato novità di rilievo su futuro produttivo e occupazionale dello stabilimento di Trieste. Lo riferisce una nota congiunta di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm. In particolare, Wartsila ha confermato la decisione di dismettere la produzione di motori, e dichiarato di aver ricevuto alcune manifestazioni di interesse per il sito triestino. Le organizzazioni sindacali hanno richiesto alla multinazionale un impegno atto a garantire la continuità dello stabilimento fino alla concreta realizzazione di una alternativa industriale, da definire in sede governativa, che salvaguardi l'occupazione e la continuità produttiva del sito, l’azienda ha risposto che lo potrebbe fare per un tempo definito. La posizione tenuta dalle organizzazioni sindacali è condivisa anche dalle istituzioni e dallo stesso governo, il quale ha informato le parti di aver avviato interlocuzioni, seppure ancora in fase embrionale, con soggetti industriali per la continuità produttiva e occupazionale di Trieste. Data la complessità della vertenza e delle distanze registrate tra le parti, la discussione in sede di ministero è stata aggiornata. (Rin)