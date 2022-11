Scuola: Malan (Fd'I), chi manifesta ricordi cos'è democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Fratelli d’Italia, "a differenza di altri, difende sempre il diritto a manifestare pacificamente, anche per idee confuse. Ma vorrei ricordare a chi è sceso in piazza che è poco democratico manifestare contro un governo solo perché è non è sostenuto dai partiti per i quali si è votato. Che sia una manifestazione contro una parte politica e non a favore di istanze più o meno condivisibili è confermato dalle bandiere di Fratelli d’Italia bruciate, che fanno seguito all’agghiacciante manichino che rappresentava Giorgia Meloni appeso a testa in giù a Bologna pochi giorni fa. Simili gesti si vedevano, ad esempio, nelle manifestazioni a favore del regime iraniano che opprime le donne e tutti gli oppositori. In democrazia sarebbe più utile sostenere qualche idea, magari strampalata, oppure studiare e informarsi anziché istigare all’odio". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Lucio Malan. (Com)