Cop27: Slovenia presenta una soluzione innovativa per l'organizzazione di eventi

- Durante la conferenza sui cambiamenti climatici Cop27 in Egitto, la Slovenia ha presentato una soluzione innovativa per l'organizzazione di eventi che offre una presentazione aggiornata e in realtà aumentata delle aziende e delle istituzioni all'interno di una piattaforma metaverso tecnologicamente avanzata. Lanciata per la prima volta all'evento di Sharm El Sheikh, la piattaforma MetaCop27, risultato della conoscenza slovena e sviluppata dalla partnership tra il parco tecnologico di Lubiana e le aziende Reeba e Distriverse, è un padiglione virtuale che consente presentazioni efficienti delle aziende e delle organizzazioni, l'interazione tra persone nel tempo reale e la creazione di comunità di business in modalità di funzionamento. Sasa Leban, segretario per lo sviluppo Economico e il commercio internazionale presso l'ufficio del primo ministro sloveno, ha sottolineato che l'organizzazione degli eventi nel metaverso riduce efficacemente l'impronta di carbonio e consente all'organizzazione di parteciparvi con impronta ambientale praticamente nulla. La Slovenia, presentata come un Paese attento al clima, tecnologicamente avanzato, verde e innovativo, per aumentare la sua visibilità e il riconoscimento nel campo delle tecnologie digitali avanzate, adatterà la piattaforma per il prossimo Cop28 del novembre 2023 di Dubai. (Seb)