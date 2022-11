Casa: assessore Lazio, al via i cantieri del Superbonus in 1.000 alloggi Ater di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurato il primo cantiere in Italia per la riqualificazione degli alloggi di edilizia pubblica con lo strumento del Superbonus. Questo pomeriggio l’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e il direttore generale di Ater Roma, Luca Manuelli, hanno visitato il complesso del Tuscolano, nel VII Municipio di Roma, dove sono iniziati i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico di 120 appartamenti popolari. In particolare, gli interventi riguardano il rifacimento delle facciate con la realizzazione del cappotto termico, il ripristino e l’isolamento delle coperture, la sostituzione delle caldaie per il doppio salto di classe energetica e la sostituzione di infissi e oscuranti. Queste opere consentiranno una riduzione di circa il 25 per cento dei costi di riscaldamento degli alloggi, un miglioramento del comfort abitativo e una limitazione dell’impatto ambientale grazie alla diminuzione del 35 per cento delle emissioni di anidride carbonica. (segue) (Com)