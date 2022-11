Casa: assessore Lazio, al via i cantieri del Superbonus in 1.000 alloggi Ater di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio è la prima regione italiana ad avviare i lavori di riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico attraverso lo strumento del Superbonus 110 per cento. Si è concluso positivamente, infatti, l’iter avviato da Regione, Ater Roma, Invitalia e Cassa Depositi: dopo la fase di studio e l’affidamento della progettazione, ora partono i primi cantieri. Il valore complessivo del primo stralcio è di 45 milioni di euro e interesserà quasi 1.000 appartamenti in sei quartieri di Roma: dal Tuscolano ad Acilia, per poi cominciare gli interventi nelle prossime settimane anche a Cinquina, Quarticciolo, Primavalle e La Rustica. Da una recente analisi è stato riscontrato che a seguito degli interventi di efficientamento energetico si stima un risparmio sulle bollette pari al 25 per cento, mentre l’incremento medio del valore dell’edificio sarà del 30 per cento, con un generale miglioramento della qualità della vita per i residenti. "Siamo la prima Regione a utilizzare lo strumento del Superbonus per la riqualificazione edilizia ed energetica che interesserà circa 1.000 alloggi nei complessi Ater di Roma: un altro positivo risultato per proseguire nel lavoro di ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio residenziale pubblico", dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale alle Politiche abitative. (Com)