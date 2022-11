© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni tanto una buona notizia. Pierfrancesco Majorino sarà il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Lombardia. Un profilo di spessore che guarda a sinistra in nome dell'unità". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, e poi aggiunge: "Ora subito al lavoro per vincere e battere questa destra pericolosa". (Com)