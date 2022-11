Roma: oggi corteo studentesco, proteste e blocchi al traffico anche nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto con un corteo studentesco il fine settimana di manifestazioni ed eventi che causeranno diverse interruzioni e deviazioni al traffico nella Capitale. Questa mattina poco più di un migliaio di studenti medi hanno sfilato per le strade di Roma. "Ma quale merito, vogliamo spazi sicuri e rappresentanza", il testo dello striscione rosso con la scritta bianca, in testa al corteo. I ragazzi sono partiti da piazzale La Malfa, vicino a Circo Massimo, e la manifestazione si è snodata lungo via delle Terme Deciane, piazzale dell'Emporio, Ponte Sublicio, piazza e via di Porta Portese, via Girolamo Induno, per poi arrivare a viale Trastevere, davanti al Miur. (segue) (Rer)