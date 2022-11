Roma: oggi corteo studentesco, proteste e blocchi al traffico anche nel fine settimana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma le manifestazioni continueranno anche domani. Dalle 10:00 è indetta - dai giovani studenti iraniani a Roma e sostenuta dal Partito Radicale - una protesta, a cui sono attese un migliaio di persone, per sensibilizzare l’opinione pubblica sui processi, gli arresti e le condanne a morte per chi manifesta in Iran. Il corteo partirà da piazza della Repubblica, e sfilerà lungo via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana e via dello Statuto. La manifestazione provocherà chiusure delle strade e deviazioni del traffico e dei veicoli del trasporto pubblico locale. Verranno sospese le postazioni di posteggio per i taxi della zona. Tra gli altri blocchi della viabilità, previsti nel fine settimana, è in programma la prima domenica ecologica della stagione: non potranno circolare i veicoli più inquinanti a benzina e diesel dalle 7:30 fino alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30. (Rer)