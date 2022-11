Roma: Ferraro (CG): al via il bando per il Garante animali, appello a migliori professionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul portale di Roma Capitale "è stato pubblicato l'avvio della procedura per la selezione, tramite avviso pubblico, del Garante per il benessere e la tutela degli animali di Roma". Lo dichiara il consigliere della Lista Civica Gualtieri sindaco Rocco Ferraro. "Un provvedimento - aggiunge - che è stato introdotto dalla nostra Amministrazione dopo il sì unanime dell'Assemblea capitolina e l'approvazione in Giunta di agosto. Come già avvenuto per il canile della Muratella, la nostra Amministrazione ancora una volta dimostra la sua sensibilità ed attenzione per quanto riguarda gli animali ed il loro benessere. La speranza è, ora, che comprovati professionisti nel campo possano mettere a disposizione le loro competenze a favore della tutela degli animali così che la scelta possa rivelarsi davvero efficace per migliorare le problematiche a tutt'oggi esistenti sulla materia in questione", conclude Ferraro.(Com)