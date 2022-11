Veneto: assessore Sanità, da oggi inizia percorso innovativo nel campo della salute mentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto questa mattina a Verona la Conferenza regionale veneta Salute mentale. "Con oggi prende avvio un metodo fortemente voluto dalla Regione per costruire un percorso innovativo nel campo della salute mentale attraverso i tavoli tematici a cui auguro buon lavoro e che, sono certa, potranno portare in maniera puntuale e appropriata un quadro della situazione per aiutarci a costruire il futuro", ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità e Politiche sociali, Manuela Lanzarin. I tavoli tematici si riuniranno per giungere a marzo 2023 con proposte concrete sul tema. "La programmazione regionale – ha poi spiegato - deve partire dalla lettura dei bisogni, mettendo al centro il confronto e il dialogo, le voci dei protagonisti per poi articolare la migliore programmazione e i migliori provvedimenti. Un lavoro che non può prescindere dalla prevenzione per passare successivamente alla presa in carico. Parliamo di approccio multisettoriale con la connotazione di una forte integrazione fra i vari presidi territoriali". (Rev)