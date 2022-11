Usa: ex senatore Chris Dodd sarà consigliere presidenziale speciale per le Americhe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex senatore democratico Usa Chris Dodd sarà consigliere presidenziale speciale per le Americhe. Lo riferisce una nota del Dipartimento di Stato. L'ex senatore Dodd, si legge, contribuirà a far progredire le iniziative chiave annunciate dal presidente Biden al vertice delle Americhe di Los Angeles, che abbracciano cooperazione economica, migrazione, salute, diritti umani, sicurezza alimentare e altre priorità. Inoltre, sosterrà i preparativi per il prossimo Summit delle città delle Americhe a Denver, nell'aprile 2023. (Was)