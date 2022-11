Roma: cortei, potature ed eventi musicali, gli appuntamenti dei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, dalle 7 alle 15:30, e domenica, dalle 7 alle 17, per interventi di potatura, sarà chiusa al traffico via Merulana tra viale Manzoni e piazza San Giovanni in Laterano. Bus deviati. Domani, dalle 10:30 alle 13:30, un corteo sfilerà da piazza della Repubblica a piazza Vittorio attraversando via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via dello Statuto. Possibili deviazioni o brevi stop per il trasporto pubblico. Sempre domani, dalle 15 alle 18:30, un corteo sfilerà da piazza dell'Esquilino a piazza Madonna di Loreto. I manifestanti transiteranno lungo via Cavour, e via dei Fori Imperiali. Deviate le linee di bus. Domani sera, dalle 18, per un evento musicale, sarà chiusa via di Ripetta tra Passeggiata di Ripetta e piazza Porto di Ripetta. Bus deviati. Domenica, a Ostia, per un evento culturale, dalle 6 sarà chiusa via delle Baleniere, in entrambi i sensi di marcia, tra viale Vasco de Gama e via delle Antille. Deviate le linee di bus. Dal lunedì a mercoledì prossimi, dalle 7 alle 17, per interventi di potatura, sarà chiuso viale Tiziano tra viale XVII Olimpiade e via Eruli. Bus deviati. È quanto si legge in una nota di Roma servizi per la mobilità.(Com)