Speciale infrastrutture: Guinea-Conakry, presunte tangenti, leader giunta militare Doumbouya licenzia ministro delle Infrastrutture

- Il capo della giunta militare della Guinea, il colonnello Mamady Doumbouya, ha licenziato il suo ministro delle Infrastrutture, Yaya Sow, per accuse di corruzione. Secondo un decreto letto dalla televisione di Stato guineana, Sow è stato licenziato insieme ad altri sette funzionari. Le esatte accuse contro di lui non sono state chiarite, tuttavia la scorsa settimana è circolata sui media l'intercettazione di una conversazione privata i cui il ministro parlava di una tangente in cambio della concessione di un appalto pubblico. Sow, da parte sua, nega questa accusa sostenendo che non si trattasse di lui. Il colonnello Doumbouya, che ha preso il potere nel settembre dello scorso anno, ha fatto della lotta alla corruzione uno dei suoi maggiori impegni e ciò ha portato all'arresto di diversi ex funzionari. La magistratura ha disposto anche un procedimento giudiziario e il congelamento dei beni dell'ex presidente Alpha Condé. (Res)