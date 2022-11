Speciale infrastrutture: Rifiuti, Salvini, a Roma serve termovalorizzatore come in tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il termovalorizzatore a Roma è "assolutamente fondamentale. Serve come in tutto il resto del mondo. Io vivo a Roma la maggior parte della settimana. I rifiuti o li trasformi in energia calore e ricchezza o te li trovi in mezzo la strada a dar da mangiare ai cinghiali". Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini a margine di un evento ad Ariccia. (Rer)