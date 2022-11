Speciale infrastrutture: Ponte Stretto, Salvini, lunedì in Cdm riattiviamo società, prima pietra entro fine legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì in Consiglio dei ministri "verrà riattivata la società Stretto di Messina che è ferma da nove anni nonostante costi agli italiani ogni anno, e lì c'è un altro ponte che conto di far partire come lavoro dopo 50 anni". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini a margine di un evento ad Ariccia. "Conto in questa legislazione di far partire i lavori. Nessuno - ha aggiunto - può promettere un ponte di cinque anni. Io sarò il 5 dicembre a Bruxelles per chiedere che l'Europa faccia la sua parte e quindi partecipi a finanziare il progetto che non è siciliano ma europeo. Stando agli studio, poi, sarà una delle opere più green. Però serve anche l'Alta velocità, arrivare a Reggio Calabria, serve investire anche sui treni regionali, serve che la gente viaggi in sicurezza". (Rer)