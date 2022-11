Speciale infrastrutture: Roma, Salvini, prossima settimana vedrò Gualtieri su metro C, tante opere ferme da sbloccare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini incontrerà il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la prossima settimana per la metro C. Lo ha detto lo stesso Salvini, a margine di un evento ad Ariccia. "Sono in ufficio da 25 giorni e sto lavorando giorno e notte per mettere in sicurezza miliardi e cantieri. Nelle prossime ore lavoreremo per salvare due miliardi e 24 interventi in tutta Italia, anche nel Lazio di Anas che altrimenti saltano, altri 4 miliardi di opere pubbliche tra strade ponti e viadotti vanno messi in sicurezza nelle prossime settimane, il problema è che io ho ereditato più di 100 opere commissariate - ha spiegato Salvini -. Stando a Roma c'è il problema della Metro C, e incontrerò il sindaco Gualtieri la settimana prossima, c'è la Roma-Lido, la Roma-Latina, ci sono le tranvie, quindi ci sono tante opere che sono in ritardo o sono ferme sulla carta. La mia missione è sbloccarle e creare lavoro", conclude. (Rer)