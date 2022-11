Speciale infrastrutture: Economia, Salvini, su rientro capitali all'estero se ne occupa Giorgetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Di una eventuale sanatoria sul rientro dei capitali all'estero "chiedete al ministro dell'Economia. Io mi sto occupando di infrastrutture, di cantieri, di ponti, strade, autostrade, aeroporti, ferrovie". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine di un evento ad Ariccia. "So, perché ci stiamo lavorando i nostri tecnici, che ci sarà come promesso lo stop alla legge Fornero e l'avvio di quota 41. So che ci sarà l'incremento della flat tax rispetto ai 65 mila euro, so che ci sarà una doverosa revisione del Reddito di cittadinanza e una rinnovata pace fiscale. Degli interventi ne parleremo ma non sono sulla mia scrivania", ha concluso Salvini. (Rer)