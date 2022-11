Speciale infrastrutture: Isi (Anas), per ponte Ariccia interventi manutenzione e consolidamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la riapertura al traffico del ponte monumentale di Ariccia, vicino Roma, è stato fatto un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato al ripristino della superficie ammalorata per infiltrazioni ma anche e soprattutto al consolidamento infrastrutturale. Così l'amministratore delegato di Anas, Aldo Isi a margine dell'inaugurazione del ponte. "Quindi oggi è un ponte dall'aspetto migliore perché c'è un manto stradale che consente anche la canalizzazione delle acque, ma soprattutto è un ponte più sicuro perché è stato consolidato dal punto di vista infrastrutturale - ha spiegato Isi -. Gli interventi di manutenzione sono diffusi e riguardano tutte le strade che sono di competenza Anas che nel Lazio ha 1.200 chilometri di strade e stiamo intervenendo laddove vi sono opere che necessitano di rifacimento del manto stradale, barriere sicurezza o consolidamento dei ponti". "Ci sono poi una serie di opere, infrastrutture, individuate come necessarie per lo sviluppo delle infrastrutture che sono nuove che seguono un iter autorizzativo un po' più lungo come la Salaria la Orte Civitavecchia, opere attese da tempo". Infine sono oltre 300 milioni i fondi che Anas ha stanziato per la manutenzione. (Rer)