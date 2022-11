Ama: Santori (Lega), rinviare elezioni vertici Cral, prima nuove regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Dopo otto anni di attese Ama si avvia alle elezioni per il Cral, ma ancora una volta l'azienda opera seguendo le sue consuete modalità: in ritardo, senza trasparenza e senza correggere le storture delle precedenti gestioni. L'assessore Alfonsi intervenga, controlli il poco trasparente operato dei vertici Ama. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, che rilancia la protesta del sindacato Ugl contro l'attuale regolamento del Cral Ama e ne chiede la modifica prima delle elezioni dei nuovi rappresentanti. "La Lega attende le sue spiegazioni in Aula Giulio Cesare martedì prossimo anche rispetto alla questione dei terreni acquisiti a Santa Palomba per il termovalorizzatore, un problema delicato sul quale si chiede ancora una volta di fare chiarezza, e la invita ad adoperarsi per la modifica del regolamento Cral nel rispetto di tutti lavoratori, chiamati a contribuire da norma contrattuale, ma esclusi da tutto senza l'iscrizione. Si voti solo dopo le opportune modifiche altrimenti, come chiede il sindacato Ugl, Ama restituisca i soldi presi a chi ha pagato inutilmente fino ad oggi", conclude. (Com)