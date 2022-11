Torino: progetto Maas4Italy passa alla fase operativa, oltre 10 milioni di euro per la mobilità del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Maas4Italy è passato alla fase operativa con l'approvazione in giunta delle modalità attuative. Il fondo da 10 milioni di euro permetterà la sperimentazione Maas, dove la Città punta a realizzare un servizio di livello 4 (il massimo disponibile al momento) tramite il quale il cittadino potrà pianificare, prenotare, acquistare ed accedere ai servizi di mobilità collettiva e condivisa, attraverso un’unica app. L’obiettivo della sperimentazione sarà quello di facilitare l’accessibilità da parte dei cittadini al sistema locale di mobilità e di renderlo permanente e pienamente operativo. La fase di testing vedrà il coinvolgimento di oltre mille utenti, per un periodo di 6 mesi e con l’utilizzo del Maas in due contesti distinti e di ampia prospettiva: il primo destinato ai dipendenti di quelle aziende (“Corporate Maas”) che si avvalgono della figura del mobility manager, in sinergia con la Città Metropolitana di Torino; il secondo invece sarà rivolto a tutti i cittadini (“Consumer Maas”). (segue) (Rpi)