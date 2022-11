Torino: progetto Maas4Italy passa alla fase operativa, oltre 10 milioni di euro per la mobilità del futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto coinvolgerà attivamente anche gli operatori di mobilità, quelli del trasporto pubblico locale e di lunga percorrenza, ferroviaria e su gomma. "Torino sarà tra le Città dove partirà quella che si può definire una vera e propria rivoluzione della mobilità, che sarà sostenibile, inclusiva, smart e sicura - ha affermato l'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta - . Con un occhio rivolto alle maggiori tendenze europee e forti delle esperienze cittadine di Torino City Lab e CTE NEXT, a pochi mesi dalla vittoria dell'Avviso pubblico Maas4Italy, abbiamo costruito una serie di azioni cui daremo il via a breve. Gli obiettivi verranno raggiunti anche grazie a un ecosistema che sa fare rete per raggiungere risultati concreti, utili alla cittadinanza", ha concluso. (Rpi)