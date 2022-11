Roma: M5s Municipio III, Consiglio boccia atto su revisione linea 344 Pds, Tpl nel caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, 17 novembre, il consiglio municipale ha bocciato l'atto delle opposizioni che impegnava la maggioranza a chiedere ad Atac e a Roma Servizi per la mobilità di rivedere la linea 344 Pds, rimodulandola in base alle evidenze fornite nella nostra mozione. Così in una nota i consiglieri M5s in III Municipio Dario Quattromani e Marina Battisti. "Noi consiglieri di minoranza avevamo presentato un atto al fine di riprendere un dialogo con gli enti preposti per addivenire a una soluzione che permettesse ai cittadini del terzo e quarto Municipio di avere un Tpl efficiente e quanto più confacente alle esigenze di tutti. Da un lato abbiamo i ragazzi che devono poter andare a scuola correttamente, dall'altro ci sono gli utenti ordinari che, per andare al lavoro e affrontare il quotidiano stanno riscontrando enormi ritardi nel raggiungere i luoghi prescelti", spiegano. (segue) (Com)