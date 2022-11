Roma: M5s Municipio III, Consiglio boccia atto su revisione linea 344 Pds, Tpl nel caos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attuale maggioranza del terzo Municipio ha però respinto il nostro atto con delle motivazioni futili, chiedendo inoltre che portassimo avanti il lavoro attraverso un percorso in commissione. Il fatto è che il percorso in commissione noi del Movimento 5 Stelle lo avevamo fatto sia in terzo Municipio che in quarto Municipio con i colleghi Roberta Della Casa e Stefano Rosati, mentre in Consiglio municipale la delibera di Giunta non è passata per la votazione, a differenza di quanto accaduto in quarto Municipio. Speriamo che in quarto siano più lungimiranti che in terzo Municipio e che approvino l'atto dei nostri consiglieri, perché quello che abbiamo voluto fare è un atto congiunto volto a chiedere lo stesso impegno, ossia che tutti gli utenti possano usufruire di un trasporto pubblico efficiente e di qualità: cosa che entrambe le attuali maggioranze municipali ad oggi non stanno garantendo. Ovviamente continueremo a monitorare la situazione sulla linea 344 Pds e continueremo a esporre le nostre rimostranze ai Municipi, sebbene la maggioranza sembri non volerle ascoltare", concludono gli esponenti M5s Municipio III. (Com)