Speciale energia: Russia, Duma di Stato, approvata legge su certificati verdi per impianti energetici

- La Duma di Stato, Camera bassa del parlamento russo, ha approvato in prima lettura una legge sull'introduzione dei certificati verdi per impianti energetici, che certificano l'impiego di fonti rinnovabili. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Prime". Come ha sottolineato il presidente del Comitato Energia della Duma, Pavel Zavalny, l'introduzione di tale certificazione amplierà in modo significativo le capacità delle aziende russe, inclusi i maggiori esportatori del Paese, che potranno calcolare l'impronta carbonica dei suoi prodotti in conformità con le migliori pratiche e standard accettati a livello mondiale. Grazie a queste possibilità, le società nazionali "rafforzeranno la posizione competitiva delle imprese russe sui mercati mondiali", considerando "la crescente attenzione agli indicatori climatici". (Rum)