Speciale energia: Imprese, a Roma presentato bilancio sostenibilità siti Rieti e Pisa di Takeda Italia

- Nella splendida cornice del Bioparco di Roma, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Bilancio di Sostenibilità dei siti di Rieti e Pisa di Takeda Italia, tra le migliori realtà produttive mondiali nel campo della produzione di farmaci plasmaderivati, redatto secondo gli standard della Global reporting initiative (Gri) e asseverato da Kpmg (Società di revisione indipendente). Il bilancio descrive tematiche significative, come le pratiche e le politiche di approvvigionamento e di gestione dell'energia, il consumo di acqua, le emissioni di CO2, il controllo dei rifiuti e il rispetto dell'ambiente. Ma tocca anche, con estrema precisione e chiarezza temi di impatto e interesse sociale, come occupazione, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei dipendenti, diversity e pari opportunità, rapporti sinergici e virtuosi con le Comunità Locali, digitalizzazione. Alla conferenza stampa erano presenti: Leonardo Ranalli, sindaco di Cittaducale, Francesca Micheli, Side Head di Takeda Manufacturing, Viviana Massimiliani, Head of Ehs Takeda Manufacturing Italia, Gianluca Togna, Head of Communication and E&C Takeda Manufacturing Italia, Biagio D'Alessio, Hr partner Takeda Manufacturing Italia, Giuseppe Dodaro, Responsabile Area Capitale Naturale e Agroecologia di Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e Silvano Falocco, Direttore di Fondazione Ecosistemi. Silvano Falocco ha evidenziato che "Il ruolo e la responsabilità delle imprese nella riduzione degli impatti e dei rischi climatici e ambientali è crescente e inderogabile; dobbiamo costruire delle community di stakeholders istituzionali, associativi e del mondo della ricerca e della comunicazione, oltreché quelli finanziari, che siano in grado di confrontarsi sui dati e sugli impegni che un'impresa si assume con un Bilancio di Sostenibilità, solido e accreditato. Questa è la strada giusta per il presente e il futuro". (Com)