Speciale energia: Descalzi (Eni), investiti 1,6 miliardi di dollari in Algeria nel 2022

- Eni ha investito un totale di 1,6 miliardi di dollari in Algeria nel corso del 2022. Lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo italiano, Claudio Descalzi, citato dall’agenzia di stampa algerina “Aps”, nel corso dell’inaugurazione del Solar Lab e della posa della prima pietra di un impianto fotovoltaico da 10 Mw nel sito produttivo di Bir Rebaa North (Brn), nel Bacino del Berkine, Algeria sudorientale, insieme al direttore generale di Sonatrach Toufik Hakkar. Il numero uno dell’azienda di San Donato Milanese ha evidenziato i "rapporti storici" esistenti tra le aziende dei due Paesi, secondo la “Aps”. Descalzi ha anche ricordato la "collaborazione strategica" che lega Italia e Algeria in termini di consegne di gas naturale, sottolineando che "l'Algeria, attraverso Sonatrach, è da molti anni un fornitore affidabile per l'Italia". (Ala)