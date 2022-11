Piemonte: turismo da record, oltre 40 per cento in più rispetto al 2021 e numeri migliori del periodo pre-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte continua ad ottenere numeri notevoli sul fronte turismo. il portale Visit Piemonte ha rilevato una crescita di oltre il 40 per cento rispetto al 2021 nel periodo aprile-ottobre. Mentre, guardando al periodo pre-Covid, la Regione ha ottenuto risultati migliori del 2019 del 4,7 per cento."Il contesto è favorevole – ha affermato l’assessore alla Cultura Turismo e Commercio, Vittoria Poggio - e non possiamo nascondere l’ambizione di voler centrare l’obiettivo di portare il comparto ad un aumento significativo del Pil regionale che cresce nonostante la pandemia. Abbiamo registrato un incremento anche in queste settimane che stiamo accompagnando con misure di sostanza, un volano per la crescita di famiglie e imprese. Abbiamo approvato il piano strategico del turismo e i 6 milioni assegnati agli albergatori di montagna, uniti alle misure per le 16 strade storiche delle Alpi, sono le prime due misure con le quali abbiamo voluto dare sostanza ad un programma che si articola su leve come la montagna, la promozione, la sostenibilità e il turismo outdoor che sono asset strategici per il Piemonte". (segue) (Rpi)